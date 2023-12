Umbria in rilancio, più visibilità a livello internazionale

13:27

Chiusura d’anno in positivo per l’Umbria, che, grazie alla messa a sistema di eccellenze e produzioni regionali attraverso la creazione di un unico brand, si è resa più riconoscibile in ambito internazionale. Lo ha evidenziato la presidente della Regione, Donatella Tesei, si legge su Hotelmag, aggiungendo che “a questo fatto si uniscono i successi dello scalo aeroportuale, che ha consentito al comparto turistico di registrare numeri mai visti prima”. “Si registra – ha aggiunto – una ripresa della fiducia nella capacità dell’Umbria di crescere economicamente e della voglia di programmare investimenti. E anche i recenti dati Istat sull’occupazione hanno registrato una crescita superiore a quella nazionale. Si tratta di risultati, per quanto riguarda l’economia, il turismo e l’impiego, che sono frutto di condivisione, di un lavoro di squadra e di una buona programmazione”.

Per il futuro gli obiettivi dell’Umbria mirano allo sviluppo infrastrutturale, con opere che cambino il volto dei trasporti e rendano la regione sempre più connessa con il Nord e il Sud, in termini di collegamenti sia aerei che ferroviari.