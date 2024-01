Torino, via al collegamento ferroviario tra l'aeroporto e il centro città

09:59

Dopo una lunga attesa è diventato finalmente realtà il collegamento ferroviario tra l’aeroporto di Torino Caselle e il centro città, che in soli 31 minuti collega lo scalo alla stazione di Torino Porta Susa.

Le prove tecniche si faranno a partire dal prossimo lunedì e la tratta diventerà operativa dal 20 gennaio, contribuendo ad aumentare la dotazione infrastrutturale di una delle città emergenti nel panorama delle mete turistiche italiane.



Record di arrivi

Basti pensare che, come riporta Il Sole 24 Ore, Torino Caselle nel 2023 ha registrato il miglior risultato di sempre, con un totale di 4,2 milioni di passeggeri raggiunti già a inizio dicembre, superando i dati del 2019 e incrementando in maniera significativa la quota di viaggiatori dall’estero.

Il successo dell’incoming torinese è testimoniato anche dai dati di Federalberghi Torino, che parlano per il 2023 di un tasso di occupazione camere medio del 70%, con picchi dell’85% a novembre.



L’investimento totale per il nuovo collegamento ferroviario è di 230 milioni di euro. A gestire il servizio sarà Rfi, Rete Ferroviaria Italiana, soggetto attuatore di lavori per 180 milioni di euro finanziati perlopiù dalla Regione Piemonte, 120,5 dei quali sono stati messi in campo dal Pnrr. A questo ammontare si sommano altri 50 milioni per gli interventi sugli standard di sicurezza delle due linee ferroviarie coinvolte.