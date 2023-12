Torino meta internazionale, Federalberghi: “Ora consolidare il posizionamento”

14:02

“Il 2024 si annuncia positivo, ma è necessario consolidare il posizionamento acquisito, rafforzare l’immagine di Torino che sa organizzare e gestire i grandi eventi, utilizzare la potenza mediatica di questi ultimi per promozionare la destinazione durante tutto l’anno, investire sulle attrattività della provincia e sulle prerogative anche estive delle montagne olimpiche, proseguire convintamente nella destagionalizzazione, incentivare il turista a tornare anche in futuro”. Questa la rotta che traccia per il capoluogo piemontese Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino, alla luce dei dati del 2023.

Un anno di ripartenza, dopo la parentesi pandemica, che ha visto la città ricavarsi uno spazio di rilievo sul mercato turistico internazionale, grazie soprattutto ai grandi eventi come l’Eurovision e le Nitto Atp Finals.



I numeri del 2023

Secondo i dati appena diffusi dall’associazione degli albergatori, l’occupazione media delle strutture turistico-ricettive del Torinese nel ‘23 è stata del 70%, con un picco dell’85% a novembre, il mese migliore, seguito da maggio e ottobre con l’80% grazie ai grandi eventi.



Il trimestre aprile-giugno si è rivelato superiore allo stesso periodo 2022 e 2019. “I dati - commenta Borio - confermano le aspettative e le previsioni di inizio anno con un 2023 che supera il 2022 riallineando la curva di crescita al 2019 e, soprattutto, diventando il nuovo parametro di riferimento per i prossimi anni. Le nostre destinazioni - continua - hanno saputo rialzarsi dalla pandemia nel modo migliore e in fretta grazie al lavoro sinergico di tutti, soprattutto del Comune e della Regione Piemonte, della Camera di commercio di Torino e degli enti locali di promozione del territorio, ospitando grandi eventi e migliorando l’attrattività della destinazione. Siamo certamente soddisfatti, ma questi risultati devono essere per tutti un nuovo punto di partenza”.