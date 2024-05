Giornate intense a Bruxelles per la Commissione europea che, oltre a Ita-Lufthansa, sta lavorando sul dossier che riguarda l’acquisizione di Air Europa da parte di IAG (International Airlines Group).

Per non sbagliare o fare differenze rispetto al passato, da Bruxelles hanno segnalato che questa operazione potrebbe limitare la concorrenza sulle rotte da e per la Spagna. Secondo aviationweek.com il messaggio è molto chiaro e pone l’allarme tariffe e qualità del servizio. Al momento si tratta del primo passaggio della Commissione europea, che attende ora le risposte delle due compagnie aeree coinvolte.

Secondo Marco Sansavini, ceo di Iberia, questa operazione darebbe a Madrid l’opportunità di crescere a livello internazionale, “così da fare entrare Iberia nella Champions League dell’aviazione. Abbiamo presentato un’offerta molto ambiziosa e confidiamo nel via libera della Commissione”.

Luis Gallego, ceo dell’alleanza IAG, “vogliamo chiudere questa operazione entro il 2024 e ci impegneremo per rispondere in modo puntuale alle osservazioni di Bruxelles”. Alcuni osservatori hanno segnalato che Air Europa e IAG potrebbero mettere a disposizione di altre compagnie aeree un malloppo di slot consistente (sul mercato spagnolo) per ottenere il via libera entro dicembre di quest’anno.