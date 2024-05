Numa Group, un Brand Advisory Board per la crescita

L’obiettivo è rafforzare l’impatto del brand. Per questo Numa Group ha deciso di formare un Brand Advisory Board con lo scopo di accelerare la crescita del marchio, contando sul supporto di brand expert con una solida professionalità, tra cui Thecla Schaeffer, Pierre-Laurent Baudey e James Goode. I membri del board contribuiscono con un’esperienza estesa a livello executive, in aziende pioniere nei propri settori come Nike, Airbnb e G-Star.

“Ridefinire l’ospitalità con l’innovazione”

“La formazione del nostro Advisory Board segna l’inizio di un capitolo entusiasmante per Numa, in quanto abbiamo iniziato il cammino per rafforzare il brand e condurre un’espansione in Europa – spiega Christian Gaiser, ceo e co-fondatore di Numa Group -. Collaborare con visionari come James Goode, Pierre-Laurent Baudey e Thecla Schaeffer, le cui menti innovative hanno ridefinito le aziende, ci permette di permette di avviare la trasformazione a cui stiamo mirando, nell’ambito della nostra visione di ridefinire l’ospitalità attraverso l’innovazione”.

Thecla Schaeffer è un’esperta di comunicazione e branding che ha lavorato come chief marketing officer per un’ampia gamma di settori, tra cui l’iconico fashion brand G-Star. James Goode è un leader nell’ambito del marketing creative, che ha lavorato per brand come Google e Heineken e di recente ha ricoperto il ruolo di Global Head of Creative per sei anni in Airbnb, dove ha lavorato a stretto contatto con il co-fondatore e CEO Brian Chesky per sviluppare il settore. Pierre-Laurent Baudey, invece, ha lavorato per 22 anni in Nike, guidando il brand a livello globale in alcuni lanci di Nike, come Nike Women, Nike Apparel & Nike Footbal.

Numa propone appartamenti e camere dal design innovativo, combinando i benefici degli hotel tradizionali con la convenienza e la flessibilità degli affitti a breve termine. In cinque anni, sin dal suo lancio, è cresciuto rapidamente e oggi offre più di 6.500 camere in Europa.