Numa Group avanza in Italia, nuovi ingressi nelle città d’arte

Si estende il presidio di Numa Group nelle città d’arte italiane. La piattaforma ha annunciato l’acquisizione di tre nuove proprietà a Roma, Firenze e Venezia, che portano a oltre 300 unità il portfolio nella Penisola.

“L’espansione di Numa a Roma, Venezia e Firenze sottolinea la nostra ambiziosa strategia, volta a stabilire una presenza capillare nelle più iconiche città italiane - spiega Umberto Ottaviani, general manager Italia di Numa Group -. Con un impegno incessante per l’innovazione e la soddisfazione degli ospiti, siamo pronti per ridefinire il panorama dell’ospitalità e creare esperienze indimenticabili per i viaggiatori di tutto il mondo in visita in Italia”.

Le new entry

La new entry romana è un edificio di 28 unità situato in via Ippolito Nievo 12, nel quartiere Trastevere.

A Venezia entra, invece, in portfolio un hotel storico di 20 unità in calle Loredan 2353.

Quanto a Firenze, Numa si è assicurata la locazione di tre immobili: Numa Felice, storico edificio di 10 unità in Piazza San Felice; Numa Santo Spirito, un edificio di 7 unità, situato in via dei Velluti 8; e Numa Goldoni, edificio di 5 unità, situato in via del Moro 3.

“Siamo attivamente alla ricerca di immobili in città come Roma, Milano, Firenze, Venezia, Napoli, Bologna, Verona e Torino - conclude Ottaviani -. Il nostro obiettivo chiaro è creare una generazione completamente nuova di accomodation per il viaggiatore moderno e innovare il settore in Italia, pur rimanendo fedeli al fascino storico e senza tempo”.