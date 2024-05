Renzo Druetto è stato un editore vero. Il fondatore di TTG Italia è scomparso ieri all’età di 93 anni, dopo una vita vissuta alla grande.

Parlare di editori in queste stagioni appare quasi antico, ma Druetto è stato veramente questo e molto altro ancora.

La sua avventura partì nel 1973 da Torino in via Confienza, nel centro della città. E tutto prese il via con il giornale, la sua prima passione.

In seguito, fu capace di trasformare la sua impresa in un’azienda di servizi e manifestazioni creando TTG incontri, quella che oggi è cresciuta sino a diventare una fiera di respiro internazionale come TTG Travel Experience.

Renzo aveva un grande intuito e il coraggio di lanciare progetti innovativi, dando spazio ai giovani.

Sapeva di turismo come pochi altri e aveva una conoscenza profonda di aerei e compagnie.

Del mercato tour operating raccontava spesso, con retroscena sui vari personaggi. Dopo la cessione delle quote di TTG, in alcune occasioni è capitato di rivederlo e ogni volta chiedeva di Alpitour, Alitalia e di come stava Bruno Colombo. Ora può riabbracciare il suo amico di un tempo, compagno di infinte discussioni e memorabili cene.

Credo inoltre sia giusto ringraziarlo oggi per aver passato a molti di noi conoscenza, rigore e curiosità.

L’ultima volta che ci siamo visti, ormai parecchi anni fa, mi ricordò due o tre passaggi della sua carriera. E anche quella volta mi resi conto che era rimasto editore nell’animo. Sempre un passo avanti.

Tra tutti i messaggi che ho letto ieri sera sui social mi ha colpito quello di un suo vecchio amico, Sisto Gungui, che lo ha definito un uomo indimenticabile, arguto, intelligente, avventuroso e visionario.

Fai buon viaggio Renzo.

Il direttore Remo Vangelista, la redazione di TTG Italia e la divisione Tourism & Hospitality di IEG si uniscono al dolore della famiglia.