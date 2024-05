Tahiti Tourisme, la nuova campagna con i local

È rivolta anche al mercato italiano, cui si presenta con lo slogan ‘Le nostre isole. Sentitele vostre’, la nuova campagna internazionale di Tahiti Tourisme: ‘Feel What We Feele Hwere’.

Il cuore della produzione è il video girato nelle isole e disponibile in otto lingue, che regala uno sguardo immersivo sul legame che gli abitanti delle isole mantengono tra di loro e con la propria terra. L’obiettivo è trasportare gli spettatori nelle isole di Tahiti, invitandoli a vivere la destinazione direttamente attraverso lo sguardo dei suoi abitanti. Il pubblico è invitato a entrare in un regno naturale incontaminato, intriso di cultura antica e animato dal ‘Mana’, un’energia vitale che abbraccia ogni cosa, compresi i viaggiatori che sono chiamati ad entrare in contatto con la vita locale.

Protagonisti i local

Creata e prodotta in collaborazione con Circul8, l’agenzia creativa di Tahiti Tourisme, la campagna mette in mostra i protagonisti locali come segno tangibile dell’autenticità dell’invito a sentire le isole come proprie. Questo approccio si allinea perfettamente con la strategia turistica Fāri’ira’a Manihini 2027, rappresentando la promozione di un ambiente accogliente “che ci rispecchia e ci unisce”.

“Ne Le Isole di Tahiti si percepisce una sensazione unica - spiega Jean Marc Mocellin, ceo di Tahiti Tourisme -, che è difficile da esprimere a parole. Il nostro obiettivo con questa campagna è quello di catturare e trasmettere questa sensazione in modo autentico attraverso la narrazione diretta della popolazione locale. Questo approccio è in linea con la nostra missione di preservare lo stile di vita locale attraverso un turismo sostenibile”.