Anche DreamPacker abbraccia il Buy Now Pay Later. Scalapay ha esteso la collaborazione con il Gruppo Gattinoni, per garantire ai clienti del suo nuovo brand la possibilità di poter pagare i pacchetti di viaggio a rate senza interessi.

Attraverso l’intesa - evoluzione della partnership siglata nel 2023 con il network - sul portale di DreamPacker è già possibile acquistare delle soluzioni di viaggio in 3 o 4 rate senza interessi.

Come funziona il pagamento

Il pagamento dilazionato può essere attivato sia direttamente online che nei negozi fisici, addebitando solo la prima rata al momento dell’acquisto e le altre nei mesi successivi.

La formula Scalapay consente inoltre ai consumatori di non dover necessariamente disporre di un conto corrente, ma solo di una carta di credito o debito.