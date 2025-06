DreamPacker, il brand di viaggi esperienziali targato Gattinoni Travel pensato per i viaggiatori tra i 21 e i 45 anni, è oggi operativo al cento per cento. Nei primi mesi dal lancio, il sito fungeva da vetrina, mentre ora www.dreampacker.it è un e-commerce a tutti gli effetti.

DreamPacker offre itinerari coinvolgenti, con ritmi adatti ai giovani e momenti dedicati alla socializzazione, accompagnati da ‘Dream Specialist’, coordinatori in target. I pacchetti includono trasporti, pernottamenti, esperienze e alcuni pasti, lasciando spazio per attività personalizzabili. La componente social è al centro del progetto: ogni viaggio è studiato per offrire esperienze fortemente visual, creare engagement e stimolare la condivisione.

Il progetto si avvale di strategie di comunicazione mirate, che in ambito digital si concentrano su meta e social network, così da affiancare l’e-commerce al canale di vendita delle agenzie. Parallelamente, infatti, è avvenuto l’investimento in formazione a favore di una rosa di agenzie. La rete di vendita è attualmente composta da circa 200 agenzie di viaggi, selezionate per affinità con il target e per la volontà di approcciarsi al mercato giovane con spirito imprenditoriale. Proprio le agenzie si sono dimostrate fondamentali in questa fase: le prenotazioni arrivate finora provengono quasi esclusivamente da loro, grazie a un lavoro capillare sul territorio.

Le partenze in estate hanno un avvio soft, mentre l’autunno si mostra in crescita; alle partenze programmate fra giugno e dicembre 2025 si affianca la programmazione per il 2026. Lanciata anche la capsule collection esclusiva con GoFar Tribe, il brand di viaggi degli influencer Gordon e Farid. Insieme a loro sono stati studiati diversi itinerari in stile ‘triber’ anche per tutto il 2026. Tra settembre e dicembre è attesa la vera crescita in termini di prenotazioni e partenze.

“Dreampacker - spiega Luca Prandini, direttore rete agenzie dirette Gattinoni Travel - nasce con l’obiettivo di parlare ai viaggiatori delle nuove generazioni, offrendo esperienze autentiche, sicure e ben organizzate, grazie al know-how del Gruppo Gattinoni. Il primo riscontro è molto positivo: dalle agenzie stiamo ricevendo entusiasmo, proattività e una forte adesione, segno che il mercato era pronto per una proposta come questa”.

L’e-commerce www.dreampacker.it è supportato da Scalapay e il lancio ufficiale del sito in modalità e-commerce è stato accompagnato da un party presso l’hub Gattinoni a Milano.

“DreamPacker è la strategia di Gattinoni per penetrare una fascia di mercato attualmente scoperta e dalle grandi potenzialità – aggiunge Isabella Maggi, direttore marketing & comunicazione Gruppo Gattinoni -. Ci poniamo come collettore di sogni, che attraverso esperienze generate si trasformano da individuali a collettivi. Stimoliamo un nuovo pubblico, che desidera viaggiare leggero, ma con sicurezza e garanzie alle spalle. Grazie al lavoro in simbiosi tra team prodotto e marketing & comunicazione si sta costruendo un’identità di marca e stiamo posizionando il brand sul target grazie anche a collaborazioni con università e associazioni studentesche. E i risultati stanno iniziando ad arrivare”.