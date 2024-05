Lufthansa, domani debutta il prodotto Allegris: le foto

Lufthansa ha presentato ufficialmente il primo aereo con interni rinnovati con le cabine Allegris. L’aeromobile, svelato il 25 aprile scorso a Monaco, debutterà domani sui servizi di linea sulla Monaco-Vancouver.

L'A350 mostrato ai media a Monaco presentava i prodotti Allegris business, premium economy ed economy class, si legge su aviationweek.com.

La nuova prima classe non è ancora pronta: Lufthansa è in attesa della certificazione dei nuovi sedili da parte della Collins Aerospace per il prodotto di prima classe Allegris e il vettore spera di avere la prima classe disponibile entro l'autunno.

“L’obiettivo è che entro la fine del 2027 tutti gli aerei esistenti per la flotta a lungo raggio abbiano a bordo un prodotto di punta. O il prodotto Allegris o un posto di business class standard che valutiamo per la business class dell’A380” ha spiegato il ceo di Lufthansa Airlines Jens Ritter.

Toronto seguirà Vancouver come prossima destinazione Allegris. Seguono Chicago, Montreal, San Francisco e Shanghai.

Anche le attuali flotte A350-900 e Boeing 747-8 di Lufthansa saranno riconfigurate.

Ritter ha confermato che la futura flotta di Boeing 777X di Lufthansa avrà il nuovo prodotto Allegris installato fin dalla consegna.

Il segmento dei prodotti premium rimane importante per Lufthansa. “Vediamo ancora una domanda molto elevata nel segmento di fascia alta in First e Business class - ha continuato Ritter -. Questa tendenza continua anche due anni dopo la pandemia”.

La flotta a lungo raggio di Lufthansa Airlines comprende 103 aerei. “Cresceremo fino a 120 aerei nei prossimi anni nei nostri hub di Francoforte e Monaco - ha aggiunto Ritter -. Attendiamo 33 nuovi aeromobili a lungo raggio consegnati a Lufthansa Airlines entro dicembre 2025. E nel 2026 prevediamo che l’A350-1000 si aggiungerà alla nostra flotta”.