Mazzali: “Il 2023 è il nuovo anno di riferimento per il turismo in Lombardia”

15:29

"La stagione invernale sta andando molto bene". A certificarlo è l'assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda della Lombardia, Barbara Mazzali, che sottolinea come nel periodo natalizio, nelle montagne della Valtellina si sia raggiunto un livello di occupazione medio che ha sfiorato il 96%.

“Altrettanto positiva è stata la presenza turistica nei laghi, soprattutto sul Garda e a Como e, in generale, nelle città, che hanno proposto un ottimo palinsesto di eventi abbinati alla valorizzazione delle proprie eccellenze artistiche e culturali".



Il 2023 si appresta quindi a diventare “il nuovo anno di riferimento per il turismo in Lombardia. Stiamo consolidando i dati a livello regionale ma è ormai confermato che abbiamo superato i 18,2 milioni di persone ospitate nelle nostre strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, con un numero di pernottamenti che supererà i 50,3 milioni. Una crescita molto importante, di oltre il 15% rispetto all'anno boom che è stato il 2019".



Anche le previsioni del 2024 sono positive. “L'analisi dei prezzi e delle prenotazioni sulle piattaforme online evidenzia un allungamento delle stagioni turistiche, rilevato dai prezzi delle offerte ed un livello di prenotazioni già superiore rispetto all'andamento del 2023. Questo trend conferma inoltre l'attenzione delle nostre destinazioni verso una migliore distribuzione dei flussi turistici, per contenere il fenomeno dell'overtourism".