La Lombardia dei record, 2023 migliore anno di sempre

14:42

Il migliore anno di sempre. Sembra essere questo il 2023 della Lombardia, almeno secondo le prime stime sull’incoming. "Se da gennaio a ottobre abbiamo registrato 15,9 milioni di visitatori per 44 milioni di pernottamenti - sottolinea l'assessore al Turismo, marketing territoriale e moda di Regione Lombardia, Barbara Mazzali -, adesso siamo oltre i 50 milioni di pernottamenti, a fronte dei 43,6 del 2019. Sta aumentando la durata del soggiorno, con una prevalenza di turisti internazionali”.

I principali mercati

I più numerosi, come riporta Avvenire, sono stati i tedeschi con 6,7 milioni di pernottamenti, seguiti da americani (2,2 milioni), francesi e britannici (1,8), e poi ancora olandesi (1,6), svizzeri (1,3) e polacchi (1,1). Numeri rilevanti, che spingono la Lombardia fra le cinque regioni italiane più ambite come meta turistica.



Al primo posto nelle preferenze restano incontrastati i laghi, presi d’assalto anche durante l’estate, ma si è rafforzata anche l'attrattività dei monti: secondo gli ultimi dati disponibili dall'Osservatorio regionale sul turismo sono stati 4,2 milioni i visitatori che hanno soggiornato complessivamente sulle vette lombarde quest'anno, 268.292 in più rispetto al 2019 (+7%).



A questi dati si aggiunge quello delle città, Milano, Mantova e Bergamo e Brescia, che con la chiusura dell'anno si stima abbiano raggiunto gli 11,6 milioni di visitatori.