Riapre oggi nel segno della sostenibilità il Falkensteiner Resort Capo Boi

Riapre il 5 stelle Falkensteiner Resort Capo Boi. La struttura torna oggi ad accogliere gli ospiti nell’Area Marina Protetta di Capo Carbonara, a sud della Sardegna.

Riservando ancora più attenzione alle tematiche ambientali, quest’anno il resort ha arricchito la propria proposta con attività legate alla sostenibilità e alla salvaguardia dell’habitat circostante, oltre che a quelle tematiche a cadenza mensile pensate per scoprire il volto più autentico dell’isola.

Per gli ospiti più piccoli, infine, un’esperienza da non perdere è il programma Falky Rangers ideato per conoscere l’Area Marina Protetta attraverso laboratori creativi sul riciclo, l’osservazione degli animali nel pet zoo dell’hotel o giochi per imparare a riconoscere gli ortaggi nell’orto. G. G.