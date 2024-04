Per ora il servizio è disponibile solo nel Regno Unito, ma non è detto che non sarà esteso anche ad altri Paesi dove opera Wizz Air. Si chiama Shop&Fly ed è un servizio di ecommerce pre-volo, varato in collaborazione con InterLnkd.

Come riporta travelmole.com, il servizio mette a disposizione prodotti personalizzati tramite un ‘centro commerciale’ integrato alimentato da una piattaforma di intelligenza artificiale applicata la white label. Wizz Air evidenzia di essere la prima compagnia aerea al mondo a offrire un servizio di questo genere.