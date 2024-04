Allianz Partners, ricavi e utile in crescita grazie alla ripresa dei viaggi internazionali

L’impennata dei viaggi internazionali spinge la performance finanziaria di Allianz Partners. La società di servizi assicurativi ha alzato il velo sui risultati di esercizio 2023, che vedono i ricavi totali a quota 9,3 miliardi di euro e un utile operativo di 301,2 milioni di euro.

Tra i fattori che hanno contribuito al raggiungimento di quella che la migliore performance di sempre per l’azienda, la crescita a due cifre di Mobility & Assistance (2,902 miliardi di euro, pari a un incremento annuo dell’11,2%), la crescita record del 23,4% del business Health e il segmento business Travel Insurance, cresciuto dell’8%, con ricavi pari a 3,297 miliardi di euro nel 2023.

Quest’ultimo incremento, in particolare, è frutto dalla forte crescita dei viaggi in Apac, Nord America ed Europa, in seguito al venir meno delle restrizioni.

“Il 2023 è stato un altro anno record per Allianz Partners in termini di ricavi e utili totali, dopo i risultati record del 2022 – commenta Tomas Kunzmann, ceo di Allianz Partners -. Il business Travel continua a prosperare, quello Health ha registrato un’enorme crescita e il nostro business Mobility & Assistance ha avuto un ottimo slancio a livello globale. Di conseguenza, la nostra continua crescita si basa su solide fondamenta, poiché investiamo nella digitalizzazione dei nostri servizi, garantendo al contempo quello human touch che assicura i massimi livelli di soddisfazione dei clienti. Grazie a questa forte performance finanziaria, Allianz Partners è in prima linea nella trasformazione del settore assicurativo. Continuiamo a innovare e a investire in modo significativo nella trasformazione digitale - come dimostra anche il lancio della nostra piattaforma digitale leader di mercato, allyz - in tutte le nostre linee di business. Grazie all’impegno del nostro team di oltre 22.000 dipendenti in tutto il mondo, sono molto ottimista sulle prospettive per i prossimi anni e sul fatto che siamo sulla buona strada per raggiungere il nostro obiettivo di raddoppiare i ricavi entro il 2030”.