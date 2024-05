Costiera Amalfitana luxury, le novità di Furore Grand Hotel

Riapre per la stagione estiva con nuovi servizi e proposte gourmet Furore Grand Hotel, la struttura luxury della Costiera Amalfitana, adiacente al celebre fiordo di Furore e immersa in un parco, che lo scorso anno è stata oggetto di un’imponente opera di ristrutturazione.

Composto da più corpi che si sviluppano su una superficie di oltre 20mila mq e su nove livelli di terrazzamenti collegati tra loro da elementi stilistici e architettonici di impronta mediterranea, l’hotel dispone di 35 suite, due piscine sospese tra cielo e mare, ampi spazi outdoor dedicati al benessere e alle attività all’aria aperta, un’importante Spa di oltre 2000 mq e due ristoranti, di cui uno fine dining stellato Michelin, il Bluh Furore.

Eccellenza a km zero

A questo proposito, la ristorazione riveste un ruolo centrale nel concept di accoglienza di Furore Grand Hotel ed è proprio in questa prospettiva che, sin dal soft opening di luglio 2023, è stata avviata la collaborazione con lo chef pluristellato Enrico Bartolini, chiamato a definire e supervisionare tutta la linea gastronomica dell’albergo, dal ristorante fine dining Bluh Furore ad Acquarasa, l’all day dining, sino alle colazioni, agli aperitivi e al room service.

Filo conduttore di tutta l’offerta gastronomica di Furore Grand Hotel è la valorizzazione delle materie prime del territorio, biologiche e a chilometro zero; resident chef è Vincenzo Russo, che per la stagione 2024 ha messo a punto, con la regia di Chef Bartolini, quattro menu degustazione per raccontare il territorio con gusto moderno.