Costiera Amalfitana, la serie tv ‘Ripley’ attira il turismo di massa

Per la Costiera Amalfitana l’alta stagione non è ancora arrivata, ma è già allarme overtourism. A lanciarlo il britannico Daily Mail, che parla in particolare del comune di Atrani, 800 abitanti, che fa da sfondo alla serie Netflix ‘Ripley’ e proprio per questo sta per essere preso di mira dai turisti internazionali appassionati alle vicende viste in tv.

Amalfi e la sua costiera, evidenzia il Daily Mail, sono da sempre meta delle grandi star di Hollywood: da Greta Garbo a Grace Kelly, da Elizabeth Taylor a Gina Lollobrigida fino alla principessa Margaret, che vi soggiornò con il banchiere Mario D’Urso.

Il ruolo degli influencer

“Tuttavia - si legge nell’articolo del Daily, riportato da corriere.it - negli ultimi anni la Costiera è stata inondata di turisti a caccia di selfie che hanno sconvolto la gente del posto”. Howard fa esplicito riferimento anche agli influencer che sui social non fanno altro che incrementare il turismo popolare anche quando, come capitò la scorsa estate, una delle tiktoker più famose, l’americana Lexi Jordan, si lamentò del viaggio e delle difficoltà logistiche della Costiera arrivando a sostenere che anziché rilassarsi, le sembrava di star facendo un vero e proprio lavoro nei giorni in cui la visitava.

Le mosse dei sindaci

I sindaci, intanto, stanno cercando di correre ai ripari ad esempio con la Ztl, per la quale attendono l’approvazione definitiva del nuovo Codice della Strada che la renderà attuabile. Dopo il sì della Camera, ora tocca al Senato. “Sulla base di quanto ci ha riferito il sottosegretario ai Trasporti Tullio Ferrante - ha spiegato il sindaco di Amalfi, Daniele Milano - l’iter dovrebbe concludersi a fine estate”. Sempre ad Amalfi sul lungomare è stato spostato il parcheggio dei bus in modo da recuperare la stessa visione del mare e per quest’estate sono previste le targhe alterne: si parte dal 24 aprile al 2 maggio, poi da metà giugno a fine ottobre dalle 10 alle 18 e per i mesi di luglio e agosto tutti i giorni.