Sono aperte le candidature per la Capitale Europea dello Smart Tourism 2025. L’iniziativa, promossa dalla Commissione europea, premia le località che si distinguono per pratiche turistiche innovative e sostenibili.

La deadline per la presentazione delle candidature per l’edizione 2025, precisa una comunicazione del Ministero del Turismo, è fissata per il 31 maggio.

I bandi sono due e vanno a riconoscere a due città europee i titoli di European Capital of Smart Tourism e di European Green Pioneer of Smart Tourism.

Il primo riconosce i risultati ottenuti dalle città come destinazioni turistiche in quattro differenti categorie: sostenibilità, accessibilità, digitalizzazione del patrimonio culturale e creatività. Il secondo premia le destinazioni più piccole che hanno attuato strategie di successo per incrementare il turismo sostenibile attraverso pratiche di transizione verde.

Maggiori informazioni sono disponibili sul portale della Commissione Europea.