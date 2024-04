Santanchè: “Italia leader mondiale nel turismo religioso”

“L’Italia si conferma un’eccellenza nell’ospitalità religiosa, un sistema che, con tremila strutture ricettive per 200 mila posti letto al giorno, sostiene il turismo religioso quale asset portante dell’intera industria”. Così il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, commenta la fotografia scattata dai dati del Rapporto 2024 dell’Associazione Ospitalità Religiosa Italiana e dell’Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio.

Secondo lo studio il turismo religioso nel 2023 ha generato nella Penisola 6 milioni di arrivi e 25 milioni di presenze. Numeri destinati a crescere in vista del Giubileo.

“Un grande evento - commenta Santanchè -, che porterà in Italia 35 milioni di arrivi, 105 milioni di presenze e quasi 17 miliardi di euro di spesa turistica. Numeri, questi, che consolidano la posizione dell’Italia come leader del turismo religioso nel mondo. E non potrebbe essere altrimenti, visto il nostro immenso patrimonio legato alla fede, che il ministero intende valorizzare sia partecipando attivamente a iniziative nell’ambito del Giubileo sia stanziando misure specifiche da oltre 19 milioni di euro per accrescere la competitività dei cammini religiosi”.