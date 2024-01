Veneto a Fitur, Caner: “Il mercato di lingua spagnola cresce a doppia cifra”

15:00

Il mercato di lingua spagnola continua la sua crescita in Veneto. “Rispetto al 2019, l’anno considerato da tutti come quello dei record -riferisce l’assessore al Turismo Federico Caner - nei primi undici mesi del 2023 abbiamo registrato una crescita dei turisti spagnoli del 15,9% negli arrivi e 9,3% nelle presenze. Questo significa che il marchio ‘Veneto: the Land of Venice’ nel mercato spagnolo è ben posizionato, grazie in particolare alle nostre città d’arte, l’enogastronomia e la proposta culturale, che con la lirica sono tra le motivazioni di viaggio principali del mercato di lingua spagnola in Veneto”.

La presenza in fiera

La Regione del Veneto sarà presente a Madrid a Fitur con uno spazio di 35 mq all’interno dello stand Enit Italia nel padiglione n.4 del centro fieristico Ifema. La Regione ospiterà quattro operatori: la Fondazione Arena di Verona, la Destination Verona & Garda Foundation, il Consorzio Turistico Dolomiti Prealpi e l’Associazione Strada del Radicchio Rosso di Treviso e Variegato di Castelfranco.