Santanchè: “L’imposta di soggiorno deve diventare una tassa di scopo”

14:31

“La tassa di soggiorno dovrebbe essere una tassa di scopo e i soldi che si pagano bisogna investirli nelle politiche del turismo”. Così il ministro del Turismo, Daniela Santanchè (nella foto), sull’imposta di soggiorno. Secondo la titolare del Mitur, intervenuta sul tema al Forum Internazionale del Turismo Italiano organizzato dal Sole 24 Ore, il balzello è da “cambiare”, così come il sistema di ridistribuzione delle entrate generate dello stesso.

“Spesso – ha dichiarato – la tassa di soggiorno viene usata dai Comuni per appianare i debiti, questo non va bene”.



Per Santanchè, riporta ligurianotizie.it, bisognerebbe pensare “a una regolamentazione nazionale omogenea, però con criteri di un certo tipo”, che tenga conto anche dei flussi turistici di ogni singolo Comune.



“La cosa più importante – ha continuato – è farla diventare una tassa di scopo, che i soldi che entrano per il turismo vengano spesi per il turismo”.