Leolandia in maschera per il Carnevale

21:00

Tempo di Carnevale a Leolandia. Da sabato 3 febbraio, per tutti i fine settimana fino a marzo, il parco si agghinderà a festa, proponendo un ricco programma di eventi, a cominciare da un divertente flash mob in cui ogni giorno si eleggerà la maschera più bella.

Dopo un passaggio al Truccabimbi i più piccoli potranno scatenarsi con la baby dance 'Tutti in Maschera!'.



Il clou della giornata sarà l’incontro con Hello Kitty, special guest d’eccezione, che quest’anno festeggerà in esclusiva fino al 30 aprile a Leolandia il suo cinquantesimo anniversario.



A Leolandia porterà uno spettacolo inedito tratto dall’ultima serie 'Hello Kitty Superstyle!' in onda dallo scorso autunno in Tv.



Ci sarà poi la parata 'Fantasia in Maschera', con i protagonisti di Leolandia vestiti in abiti carnevaleschi in compagnia di acrobati, giocolieri, animatori e di tutti i personaggi dei cartoni animati: Masha e Orso, Bing e Flop, PJ Masks, Ladybug e Chat Noir.



Non mancheranno il Trenino Thomas, che farà divertire i piccoli ospiti a bordo delle sue scintillanti carrozze blu e Bluey e Bingo.



Dal 10 febbraio, inoltre, gli ospiti potranno assistere in anteprima allo show acrobatico 'I Misteri del Mare', novità del Carnevale 2024.