Il benvenuto di Torino ai turisti: via ai tour gratuiti con guide

14:22

Itinerari gratuiti di due ore con guide professioniste per avere un primo assaggio delle attrattive artistiche e storiche di Torino. Queste le caratteristiche di 'Welcome Tour® Torino', l’iniziativa nata dalla collaborazione tra Turismo Torino e Provincia e le associazioni di categoria Federagit Confesercenti e Gia Ascom con il sostegno della Camera di commercio di Torino.

Si tratta, spiega Dario Gallina, presidente della Camera di commercio di Torino, di un “servizio di qualità e professionale di prima illustrazione della città, anche attraverso l’inserimento di alcuni cenni informativi sulle attività produttive e commerciali presenti lungo gli itinerari”.



L’identità di una destinazione, continua, “passa anche attraverso l’esperienza di chi qui vive e fa impresa, spesso offrendo prodotti inimitabili per tipicità e storia, come i nostri Maestri del Gusto”.



Partenze ogni sabato

I tour guidati con guide professioniste si svolgono tutti i sabati a piedi per una durata di 2 ore circa (non sono previsti ingressi a musei o mostre) e sono proposti in italiano, in inglese e in francese secondo un calendario. La partenza è dall’Ufficio del Turismo in piazza Castello angolo via Garibaldi. Ai tour guidati possono partecipare al massimo 35 persone e le prenotazioni si accettano fino a esaurimento posti.



Un racconto a tutto tondo

“La nostra idea - sottolinea Micol Caramello, presidente Federagit Confesercenti - nasce per offrire accoglienza e un racconto a tutto tondo che consenta al visitatore di scoprire la storia, la cultura ma anche gli aneddoti di Torino. Ma il nostro progetto è stato pensato anche per contrastare l’abusivismo, che è una vera piaga per il nostro settore e per questo motivo ringraziamo ancora di più Camera di Commercio, che ha creduto in noi. Solo facendo sinergia tra pubblico e privato, in maniera costruttiva, si possono ottenere grandi risultati”.



L’iniziativa è visibile sul portale turismotorino.org, tradotto in inglese e francese, che registra oltre 715.848 utenti e oltre 2.533.922 visualizzazioni di pagina, oltre che su inpiemonteintorino.it e sui canali social ufficiali dell’ente del turismo.