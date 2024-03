di Isabella Cattoni

08:35

Il Centro Sud Italia sarà il motore dello sviluppo turistico dei prossimi anni. Il messaggio emerge forte e chiaro nell’intervento di Franco Gattinoni, presidente di Fto e del gruppo Gattinoni, che a Napoli durante Bmt sottolinea quanto l’area sia “imprescindibile per il turismo, per Gattinoni e per Fto, in un’ottica di sviluppo dell’intero Paese. In particolare il mondo degli eventi sta crescendo, e con esso le occasioni di promozione e sviluppo di realtà grandi e piccole. Certo, in quest’ottica – ammette il presidente – si dovrebbe lavorare sui collegamenti e il rilancio di una compagnia nazionale sicuramente porterebbe un vantaggio competitivo”.

Sostegno ai territori

Anche per Alessandra Priante, neo presidente Enit, l’importanza del Sud Italia è determinante come “luogo per l’organizzazione di eventi di livello mondiale. Enit – prosegue Priante – è il braccio armato del Ministero del Turismo e continuerà a impegnarsi nel sostenere l’industria turistica e i territori. Il Sud vanta una lunga tradizione di accoglienza, che deve fare scuola per capitalizzare al meglio nostri tesori”.



Migliora la qualità

Intanto, sono stati fatti passi importanti nel miglioramento della qualità dei servizi, con l’aeroporto di Napoli che nel 2023 ha triplicato voli e passeggeri, “totalizzando l’anno scorso una crescita del 13,5% sul 2022” conferma Margherita Chiaramonte, direzione commercial aviation -. Nel 2024 serviremo 115 destinazioni, di cui 99 internazionali. Da non dimenticare poi l’apertura dell’aeroporto di Salerno il prossimo 11 luglio”.



La spinta delle crociere

Nello sviluppo del Sud anche le crociere giocano un ruolo chiave. A ricordarlo è Leonardo Massa, vice president Southern Europe divisione Crociere Gruppo Msc: “Il 2023 è stato un anno record per le crociere e per Msc. In questo quadro il Centro Sud ha giocato un ruolo determinante, con la destagionalizzazione dei flussi che ha portato a operare stabilmente dal porto di Napoli e il nuovo focus sullo scalo di Bari”.



Valore da sfruttare

“In una visione a lungo termine – chiude Domenico Pellegrino, presidente di Aidit e ceo del gruppo Bluvacanze – il turismo organizzato rappresenta una garanzia per il cliente finale e questo messaggio sta finalmente entrando nelle dinamiche d’acquisto dei consumatori. Occorre adesso coniugare al meglio tecnologia e qualità, tradizione e quel valore aggiunto che il Centro Sud sa esprimere in maniera esemplare”.