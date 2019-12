Dry January, a Londra la vacanza è alcool-free

di Livia Fabietti

Il Capodanno è alle porte, ma terminate le feste, al fine di smaltire i bagordi, perché non pensare a una vacanza detox? Come segnala VisitBritain, Londra, a tale proposito, è perfetta: sono tante le situazioni vivaci e alcool-free da mettere in agenda per vivere al massimo il cosiddetto Dry January.

Brunch analcolico quello del Loop Bar, locale sito in prossimità di Oxford Circus, dove bere cocktail fantasiosi e assistere a spettacoli di drag queen. Al Boulevard Theatre di Soho, invece, è possibile sperimentare i benefici del Disco Yoga, un corso che permette di allenarsi, socializzare e scatenarsi in pista allietati da vibranti sonorità e salutari cocktail alla frutta.

Si cambia genere al Vortex Jazz Club di Dalston dove deliziare orecchie e palato tra soavi sonorità e boccali di birra analcolica. A strappare un sorriso ai non bevitori è anche il menu di bevande detox proposto dal The Book Club di Shoreditch. Qui non c'è bisogno delle bollicine per divertirsi: a regalare intensi momenti di spensieratezza ci pensa un calendario ricco di eventi.

