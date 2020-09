Malta Tourism Authority: in programma un contest per agenti

11:52

Malta Tourism Authority non smette di investire sul trade e in quest’ottica sarà presente alla prossima edizione di TTG Travel Experience. L’obiettivo è quello di dialogare con i partner fornendo risposte adeguate e facendosi portavoce degli operatori maltesi che continuano a garantire la massima flessibilità nei confronti del mercato italiano.

In quest’ottica, la destinazione si adegua alle esigenze dettate dall’evoluzione della situazione attuale, cercando di fornire nuove soluzioni, programmi originali e creando valide alternative per i clienti delle agenzie. In fiera saranno presenti il direttore dell’ente, Ester Tamasi e Maya Francione, punto di riferimento per il trade italiano. “In questi mesi - spiega Tamasi - non abbiamo mai smesso di interagire con gli agenti e gli operatori e partecipiamo alla fiera per poter finalmente incontrare di nuovo personalmente i nostri interlocutori più preziosi. Gli operatori maltesi stanno ripensando gli itinerari in modo da poterli realizzare seguendo tutte le misure di sicurezza, con grande creatività e innovazione. Il settore si sta impegnando con professionalità a gestire una nuova normalità. Il nostro attuale obiettivo è quello di affiancare anche in maniera trasversale il mondo del turismo. Stiamo pianificando azioni di marketing stimolanti e in linea con i differenti segmenti di prodotto. Il nostro lavoro in questo momento si pone a metà tra marketing digitale e stretto contatto con i nostri partner al fine di vivere il valore dell’esperienza Malta anche a distanza”.



Maya Francione e il suo team stanno lavorando ad un contest legato alla presenza di Mta a TTG Travel Experience e rivolto agli adv. Il contest si intitolerà Scatta una foto e scopri Malta: tutti gli agenti che a Rimini passeranno a trovare lo staff Mta saranno invitati a scattarsi un selfie presso lo stand, a pubblicarlo sui loro profili social con uno speciale tag e a lasciare il biglietto da visita per poter partecipare all’estrazione di un viaggio formativo a Malta per sé e un accompagnatore con ospitalità in hotel 5 stelle.



Tra le azioni avviate, anche gli appuntamenti formativi al prodotto luxury in collaborazione con strutture 5 stelle e boutique hotel maltesi. Mta propone inoltre corsi online gratuiti di Business English rivolti al corporate. Un altro progetto è quello del Virtual Wine Tasting organizzato con un’azienda vitivinicola maltese e rivolto ad alcuni selezionati operatori del settore.