Omicron e restrizioni, Macron: “Garantire la libera circolazione all’interno dell’Ue”

15:31

“Di fronte alle varianti, dobbiamo agire da europei”. Questo l’appello che lancia il presidente francese Emmanuel Macron attraverso Twitter, in seguito alle restrizioni adottate da diversi Paesi dell’Ue – Italia inclusa – per contrastare la diffusione di Omicron durante il periodo delle feste.

Il presidente invita gli Stati dell’Unione a seguire una linea comune, per favorire la libera circolazione all’interno del Vecchio Continente. “Le persone vaccinate non dovranno farsi il tampone per viaggiare fra i Paesi membri dell’Unione europea”, scrive nel post riportato da Corriere.it.



Le restrizioni, sottolinea il premier, “non devono minare il buon funzionamento del mercato interno o ostacolare in modo sproporzionato la libertà di circolazione”.