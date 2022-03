La Guida Michelin arriva a Dubai: a giugno la prima selezione

di Livia Fabietti

13:58

Dubai è una destinazione sempre più ambita dai foodies. La conferma arriva anche dalla Guida Michelin che l’ha scelta come 36° destinazione culinaria: la prima selezione della famosa guida sarà svelata a giugno e offrirà una nuova prospettiva sulla diversità e la multiculturalità dell’offerta gastronomica della città.

“Siamo lieti di annunciare che Dubai entrerà a far parte della famiglia Michelin e sveleremo questa nuovissima selezione nel corso dell’anno. Mostreremo il meglio della gastronomia di Dubai, che rifletterà non solo il lusso e la ricchezza per cui la città è famosa, ma anche l'ampia varietà di cucine presenti grazie alla posizione e alla storia della città. Accanto agli avamposti di molti chef di fama mondiale, ci concentreremo su semplici ristoranti di quartiere, dove la cucina di Dubai e del Medio Oriente, con la sua ricca cultura, si rivela con grande effetto”, afferma Gwendal Poullennec, direttore internazionale delle Guide Michelin. La selezione completa della Michelin Guide Dubai sarà disponibile online.