Dubai, al via il Museo del Futuro: cinque piani di percorsi esperienziali

di Livia Fabietti

11:05

Dubai ha una nuova icona architettonica e culturale: il Museo del Futuro. Inaugurato di recente, a dominare lo skyline del quartiere finanziario è un futuristico edificio dalla forma ovoidale decorato con calligrafie arabe.

A stupire il visitatore è tanto il contenitore quanto il contenuto: al suo interno, come ha spiegato Walter Mandaza, sales manager Moft, 5 piani su 7 sono allestiti con mostre esperienziali che invitano a immaginare il futuro dell’umanità proiettandosi nel 2071.



Si parte dal 5 piano e si raggiunge l’Oss Hope Space Station pronti a calarsi nei panni di un astronauta curioso; si scende poi al 4 piano dove ci si imbatte in ‘The Heal Institute’, capitolo che affronta la questione del cambiamento climatico mentre la sezione ‘Al Waha’, sita al 3 piano, promuove l’importanza del benessere psicofisico.



Al 2 piano invece, con ‘Tomorrow, Today' si scopre come le nuove tecnologie porteranno verso un futuro migliore. Si approda infine al 1 piano con ‘Future Heroes’, un percorso interattivo dedicato ai bambini che stimola la loro curiosità e ne incoraggia la creatività.