Il Governo tailandese chiede agli hotel di spingere sulle tariffe premium

11:58

No alle vacanze a prezzo d'occasione. Il Governo della Thailandia ha esortato gli hotel a vendere 'premium'. O meglio: di attuare un sistema di doppia tariffazione che preveda gli sconti applicati nell'epoca Covid solo per gli ospiti tailandesi e non per i visitatori stranieri.

L'obiettivo, come riporta travelmole.com, è mantenere gli standard di pricing e servizi per gli stranieri, in modo da difendere la percezione del marchio turistico del Paese. Il vice primo ministro Anutin Charnvirakul ha commentato: "Non possiamo permettere che le persone vengano in Thailandia dicendo che lo fanno perché è economico"



Le tariffe speciali introdotte dirante il Covid saranno dunque mantenute solo per i cittadini tailandese, in modo da contribuire al rilancio dei flussi interni.