Capo Verde, una rete di collaborazione per promuovere la destinazione

Grazie a 'Il cammino delle gocce' nasce una nuova rete di collaborazione per promuovere Capo Verde. Il diario di viaggio illustrato di Livio Fania, presentato allo spazio Wax Max di Milano dopo un servizio sulla tv Nha Terra e finalista al festival francese “Rendez-Vous du Carnet du Voyage 2021”, contribuirà a far conoscere l’arcipelago africano e ad educare all’affettività le sue giovani abitanti.

Il ricavato delle copie, in distribuzione attraverso il Consolato onorario di Capo Verde a Milano e disponibili per gli operatori interessati al progetto, “punta a finanziare un video che sensibilizzi sulla problematica delle bambine e ragazze-madri - spiega Fania - raccontando il volto più intimo delle 10 isole atlantiche”.



Partecipano all’iniziativa la startup italo-capoverdiana di prodotti biologici Aloe Boa, l’associazione Casa de Capo Verde, la piattaforma Capo Verde Go e il Consolato onorario di Capo Verde, in dialogo con associazioni italiane contro la violenza di genere e la startup Genius Watter. A. C.