Monaco celebra i 50 anni delle Olimpiadi con  eventi e concerti

08:00

Monaco celebra quest’anno i 50 anni dei Giochi olimpici tenutisi dal 26 agosto all’11 settembre 1972 con eventi culturali e concerti, mostre dedicate e tour a tema olimpico, oltre a una miriade di attività che permetteranno ai visitatori di rivivere lo spirito olimpico del 1972.



L'Olympiapark è un brillante esempio di come si possa creare un'eredità di successo per le strutture olimpiche. Il grande parco richiama il paesaggio collinare delle Prealpi. A 50 anni di distanza, l'Olympiapark ha ancora molto da offrire: design, architettura, spazi per eventi e una vasta scelta di attività sportive e ricreative.

Una delle attrazioni principali è l'Olympiaturm, alta 190 metri. Offre una vista straordinaria che comprende la sagoma del tetto del padiglione dell'Olympiapark e si estende oltre la città fino alle Alpi. Visita da concludere al ristorante rotante 181, con menù adeguato al panorama assolutamente unico.

Un modo originale per esplorare il parco olimpico è il tour sul tetto dello Stadio Olimpicon.

Ulteriore possibilità per visitare gli impianti sportivi del 1972 è rappresentata dall'Olympia-Radtour (tour in bicicletta delle Olimpiadi), lungo 38 chilometri che comprende le seguenti tappe: lo stadio equestre di Riem, l'Englischer Garten, lo stadio Dante, il castello Nymphenburg fino a Oberschleissheim.

In alternativa, un tour guidato in risciò accompagnato da una guida, permette di esplorare il vasto parco dell'Olympiapark, ricevendo informazioni sulla candidatura della città a ospitare i Giochi Olimpici, sul progetto col quale il parco è stato progettato e realizzato e molto altro ancora.

Infine il Hood Love tour permette di visitare il villaggio olimpico con i suoi appartamenti, oggi convertiti in alloggi per studenti, in cui erano ospitati gli atleti.

Campionati europei

Nell’ambito delle celebrazioni, Monaco di Baviera ospiterà dall'11 al 21 agosto 2022 i Campionati europei, il più grande evento multi sportivo organizzato in città dal 1972. I Campionati europei saranno abbinati agli undici giorni del Roofs Festival, con artisti come Ry X, Gayle e i Beatsteaks che animeranno l'Olympiapark, a ingresso gratuito.

Le mostre che celebrano il 50esimo anniversario sono infine ‘Olympia 72 in Pictures’, ‘Monaco 72. Moda, persone e musica’, ‘La città olimpica di Monaco. Retrospettiva e prospettive’,

‘TPwelve Months - Twelve Names’.