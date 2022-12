di Amina D'Addario

08:05

Un milione di turisti. I Mondiali di calcio stanno portando un’ondata di visitatori senza precedenti in Qatar. Ma è solo una tappa dello sviluppo dell’Emirato che oggi, spiega Berthold Trenkel, chief operating officer di Qatar Tourism, “vuole imporsi anche come una destinazione attraente per le famiglie, dove chi viaggia con figli puó fare cose normali, come mangiare in un suk o divertirsi in un parco giochi”.

Un lato, questo, già messo in risalto dai video promozionali che hanno come protagonista il calciatore Andrea Pirlo. Ma che ora è al centro della nuova campagna 'Feel More in Qatar', che da dicembre vede tre personaggi animati presentare a una famiglia una vasta gamma di esperienze.



Trenkel ha anche spiegato che uno degli obiettivi del Qatar è “triplicare il numero di turisti internazionali arrivando ad accogliere 6 milioni di visitatori all’anno entro il 2030”. Per quanto riguarda l’Italia, l’intenzione è di continuare a investire sul trade con “un esteso piano di partnership con i più importanti t.o. e un robusto programma di co-marketing che comprende roadshow, educational e campagne b2b”. A questo si aggiunge poi Qatar Specialist Programme, una piattaforma per la formazione che conta ad oggi “200 agenti registrati, il 17% dei quali già certificatii”.