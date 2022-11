Mondiali Qatar, partito il primo volo di linea da Israele

13:04

È decollato ieri con il codice 1162 il primo volo di linea da Israele al Qatar. Il collegamento è stato operato dalla compagnia aerea cipriota Tus Airlines - sussidiaria dell’israeliana Knafaim - dall’aeroporto di Tel Aviv Ben Gurion, con a bordo 180 tifosi di calcio diretti a Doha alla partita inaugurale dei Mondiali.

Sulla carta di imbarco, riporta Agi, la scritta in ebraico, arabo e inglese ‘Scrivere la storia’.



Si tratta infatti di un momento storico per i due Paesi. Il Qatar, pur non avendo relazioni diplomatiche con Israele, ha autorizzato i collegamenti diretti per consentire agli appassionati di calcio di assistere alle partite del torneo. Nonostante la nazionale israeliana non si sia qualificata al campionato mondiale, sono 10mila i tifosi pronti a partire alla volta del Qatar per vedere i match.