Mondiali in Qatar: i vantaggi di pernottare sulle navi da crociera

08:00

Le grandi navi da crociera scendono in campo per sopperire alla scarsità di posti letto durante i mondiali in Qatar.

Come riporta RaiNews24, l’offerta mira a combattere l’overbooking, con in più il valore aggiunto di avere meno limitazioni a bordo rispetto alle regole che deve seguire chi pernotta nel Paese.

In particolare, Msc Europa oltre ai tifosi ospiterà le mogli e le fidanzate della squadra inglese. Tra scivoli, Jacuzzi e sdraio, l'intrattenimento è garantito: una città galleggiante, che insieme a Msc Poesia e Msc Opera, offrirà posti letto aggiuntivi e una vista sul porto di Doha.



La presenza di questi giganti del mare soddisferà la crescente domanda di partecipazione ai Mondiali di calcio garantendo un soggiorno meno vincolato ad esempio alle restrizioni imposte sulla vendita di bevande alcoliche in città.