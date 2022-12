Bruxelles sceglie Milano per la prima Brussels House d’Europa

17:29

Bruxelles trova casa a Milano. Il prossimo 2 febbraio è prevista l’inaugurazione della prima Brussels House d’Europa nel capoluogo lombardo, all’interno della quale non solo saranno ospitate le rappresentanze di Visit Brussels e Hub Brussels, ma potranno anche essere organizzati eventi, workshop e corsi di formazione per i professionisti del turismo.

“La scelta di Milano come sede del nuovo progetto - spiega Ursula Jone Gandini (nella foto), direttore dell’Ufficio del turismo di Bruxelles in Italia - è indicativa del valore primario rappresentato dal mercato tricolore: nei primi 8 mesi del 2022 abbiamo registrato una crescita di arrivi esponenziale, raggiungendo i livelli del 2019 a maggio e giugno, con un +22% ad agosto. L’autunno stesso, stando alle prime proiezioni, risulta in linea con i dati pre-pandemici, mentre i pernottamenti fra gennaio e agosto hanno visto un’incidenza sempre maggiore del leisure (62%)”.



Se il 2023 sarà annata interamente dedicata alla celebrazione dell’Art Nouveau, in occasione del 130° anniversario dalla costruzione di Casa Tassel, tra maggio e giugno la capitale europea inaugurerà anche il Belgian Beer Palace nella storica sede della Borsa, dedicando fra l’altro una mostra speciale al pittore Van Dyck (dal 25 maggio).

Alberto Caspani