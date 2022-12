Belgio, in arrivo una tassa sui voli a corto raggio e sui jet privati

10:50

Dopo la limitazione ai voli interni nel caso in cui siano possibili collegamenti brevi in terno varata dalla Francia, arriva ora un’altra stretta, questa volta da parte del Belgio, ma sotto forma di tassazione. A partire dalla prossima primavera a essere colpiti saranno i voli a corto raggio sotto i 500 chilometri, quelli in generale effettuati con aerei più datati, e quindi più inquinanti e rumorosi, e i jet privati.

Secondo quanto riportato da Simpleflying il Governo del Paese avrebbe deciso di intervenire per ridurre l’inquinamento in particolare sull’aeroporto di Bruxelles estendendo le misure già esistenti. In pratica dovrebbe essere eliminata l’esenzione attuale per le categorie citate e quindi applicare la tassa inquinamento in maniera più generalizzata sul settore. La nuova tassa, la cui entità non è stata ancora definita, dovrebbe entrare in vigore a partire dall’inizio dell’orario estivo.