Anche Hong Kong allenta le restrizioni Covid, ecco le nuove regole

14:16

Anche Hong Kong, dopo la Cina, ha deciso di allentare le misure di restrizione per gli ingressi dei turisti internazionali. A partire da ieri a chi entra nel Paese non viene più richiesto di effettuare un test Covid all’arrivo così come viene abolito il pass legato ai vaccini. Unica richiesta il test Covid prima della partenza. Resta anche in vigore l’obbligatorietà nell’uso delle mascherine.

"Le nuove misure segnano una pietra miliare per il rilancio del turismo e la piena riapertura delle porte del turismo di Hong Kong – ha dichiarato il chairman di Hong Kong Tourism Board Pang Yiu-kai, secondo quanto riportato da ttgmedia.com -. Tenendo conto del ritmo di ripresa dei viaggi in uscita nei diversi mercati di origine dei visitatori, Hktb intensificherà gradualmente le sue promozioni in tutto il mondo per sostenere lo status di Hong Kong come destinazione turistica di livello mondiale".