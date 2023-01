Repubblica Dominicana: 2022 da record per arrivi ed entrate valutarie

12:04

Sono stati oltre 7 milioni, dato in crescita anche rispetto al 2019, i turisti che hanno visitato la Repubblica Dominicana nel corso del 2022. Un risultato accompagnato anche dal miglior dato mensile in assoluto per la destinazione, quello di dicembre, con quasi 766mila ingressi.

“Rispetto al 2019 – si legge in una nota dell’ente -, il Paese è cresciuto del 10% di visitatori per via aerea e del 20% di visitatori arrivati con navi da crociera - una percentuale che ha portato il 2022 a battere anche il record dei crocieristi, 1.311.129 persone - per un totale senza precedenti di 8,47 milioni di visitatori in Repubblica Dominicana”.



Anche sul fronte dell’economia il 2022 si è rivelato un anno record: in attesa dei dati definitivi, la stima parla di entrate valutarie pari a 8,6 miliardi di dollari. Ora la promozione internazionale della destinazione riparte facendo tappa alla Fitur di Madrid, durante la quale verrà presentata la nuova meta Miches e il roadshow europeo del Ministero del Turismo.