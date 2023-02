Tourism Australia con gli adv nella Aussie Convention 2023

09:40

Tourism Australia, per festeggiare il ritorno dei viaggi Down Under, si prepara a ospitare gli adv della community Aussie Specialist qualificati in occasione della Aussie Convention 2023 'Australia On Board'.

L'evento, in programma per aprile 2023, si svolgerà in nave durante una mini crociera di quattro giorni in cui si alterneranno momenti di formazione, networking, attività di team building e altro ancora. Gli adv potranno imbarcarsi sia a Genova sia a Civitavecchia, la convention sarà un'opportunità per incrementare le proprie conoscenze sull'Australia e diventare dei veri esperti nella vendita della destinazione.



Per prendere parte ad 'Australia On Board' occorre completare la formazione Aussie Specialist entro il 27 febbraio, procedere con l'iscrizione e attendere la conferma che avverrà entro la prima settimana di marzo.

