Dubai, nuovo record di visitatori: turisti italiani a quota 212mila

Nel 2022 Dubai ha accolto 14,36 milioni di visitatori internazionali, segnando un incremento del 97% rispetto ai 7,28 milioni di arrivi turistici nel 2021. Del totale sono stati 212mila gli italiani che hanno visitato la meta, pari a un aumento del 100% rispetto al 2021.

Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, chairman del consiglio esecutivo di Dubai, ha dichiarato: "La capacità di Dubai di accelerare rapidamente la crescita del turismo, che ha portato la città ad essere un precursore nel settore a livello internazionale, dimostra la visione di ampio respiro di Mohammed bin Rashid Al Maktoum di trasformare l'Emirato in un importante player di riferimento nel modellare il futuro di settori vitali. Il notevole aumento delle visite internazionali nel 2022 sostiene l'ambizioso obiettivo dell'Agenda economica di Dubai D33 di raddoppiare l’entità dell'economia dell'Emirato entro il 2033. Il settore del turismo e dei viaggi contribuisce in modo significativo all'obiettivo della leadership di rendere l'Emirato un modello di eccellenza nell'economia globale”.



"L'eccezionale incremento dell'afflusso di visitatori riflette la continua evoluzione di Dubai come una delle città più connesse e la sua determinazione a diventare leader nel mondo delle infrastrutture adibite all’ospitalità e i servizi. L'elevata crescita dimostra al mondo che non ci adagiamo mai sui nostri successi e lavoriamo costantemente per aumentare i nostri parametri di riferimento. Sono fiducioso che Dubai sarà un catalizzatore per la crescita del turismo globale e l’accessibilità legata al viaggio negli anni a venire."



Gli ultimi dati dell’Unwto mostrano che i viaggi turistici internazionali nel 2022 sono stati inferiori del 37% rispetto al 2019. Il Medio Oriente ha registrato il più forte incremento relativo, con arrivi che raggiungono l'83% dei numeri pre-pandemici. Dubai ha superato i barometri turistici di ripresa sia globali che regionali, con un numero di visitatori nel 2022 che hanno raggiunto l'86% dei livelli pre-pandemici.



Helal Saeed Almarri, direttore generale del dipartimento di Economia e Turismo di Dubai, ha spiegato: "In linea con la visione di Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice presidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e governatore di Dubai, di rendere Dubai la destinazione più visitata del mondo, le performance del nostro settore nel 2022 mostrano i progressi compiuti dalla città negli ultimi due anni. Le performance positive testimoniano il ruolo crescente di Dubai come attore di primo piano nella ripresa del turismo globale. L'impulso positivo dimostra anche che il turismo contribuisce in modo significativo alla crescita economica della città e allo sviluppo sostenibile, avvicinandosi sempre di più all’obiettivo dell'Agenda economica di Dubai D33 per rafforzare lo status di Dubai come una delle prime tre città del mondo per il turismo e le imprese”.