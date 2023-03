Tanzania: macchina degli investimenti in moto per crescere nel turismo

08:00

"La Tanzania spinge sull'acceleratore dello sviluppo turistico. "Tra gennaio e ottobre dello scorso anno il Paese ha registrato un aumento del 64 per cento nel numero di turisti stranieri che hanno visitato la nazione - conferma il console di Milano, Marco Conca (nella foto) -. Tutti dicono che il 2023 sarà l'anno dell'Africa, lo abbiamo sentito ripetere più volte. Aggiungo che sarà solo l'inizio di un nuovo slancio per il turismo in Africa e la Tanzania sarà senza dubbio tra i protagonisti di questo sviluppo". Non a caso Zanzibar è stata nominata dalla rivista internazionale Traveller's Worldwide Magazine come top destination per i viaggi del nuovo anno: "Numero uno tra le 15 migliori destinazioni di viaggio in Africa. Ad oggi dei 215 progetti di investimento più di 100 riguardano l'industria dell'ospitalità...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)