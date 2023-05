La Giamaica alza gli obiettivi: cinque milioni di arrivi entro il 2025

13:45

La Giamaica torna a macinare numeri d’eccezione per il turismo, raggiungendo la cifra record di 1,1 milioni di arrivi internazionali nel primo trimestre. Ma contemporaneamente il Paese caraibico si vede trasportare nel gorgo che sta attanagliando diverse destinazioni e i turisti in arrivo e in partenza si trovano ad affrontare disagi e ritardi in aeroporto, non sufficientemente attrezzato anche in termini di personale per gestire questo traffico.

Il tema è stato affrontato dal premier Andrew Hollness insieme al ministro del Turismo Edmund Bartlett, che hanno annunciato importanti piani di sviluppo legati allo scalo internazionale e al turismo in generale per sostenere un’ulteriore fase di crescita. Obiettivo del Paese, infatti, si legge su Italiaoggi, è raggiungere la cifra di 5 milioni di turisti entro il 2025 e per fare questo è stato varato un importante investimento per aumentare la capacità dello scalo.



Prima tappa sarà il completamento dei lavori di allungamento della pista, prevista per giugno, che dovrebbe portare sull’aeroporto nuove compagnie aeree.