Giamaica: ecco i must della destinazione per il 2023

15:33

Punterà sugli eventi la Giamaica per il 2023, con l’obiettivo di aumentare il traffico turistico internazionale sfruttando temi quali gastronomia, costumi, musica e sport, che saranno i protagonisti dell’entusiasmante e variegato calendario di appuntamenti.

Ma la destinazione caraibica ha in serbo anche novità sul fronte del ricettivo e dei collegamenti. Nel primo caso Princess Hotels & Resorts sta costruendo un resort di 2mila camere sulla spiaggia ad Hanover, vicino a Negril, che si chiamerà Princess Jamaica Resort - Giamaica All Inclusive Resort.



Prosegue inoltre il rinnovo e l’ampliamento dell’aeroporto di Montigo Bay, per il quale è stato completato il rifacimento della via di rullaggio e l’estensione della pista.