Abu Dhabi anche d'estate: tre idee per scoprire la meta fino a settembre

14:03

Abu Dhabi si prepara ad accogliere turisti da tutto il mondo quest’estate con tre offerte studiate ad hoc: l’Abu Dhabi Summer Pass, l'offerta ‘Stay more, pay less’ e l’offerta ‘Kids go free’. A queste si aggiungono i servizi di trasporto gratuito ad Abu Dhabi - Abu Dhabi Shuttle Bus - e a Yas Island - Yas Express.



In dettaglio, l'Abu Dhabi Summer Pass in edizione limitata è la chiave per aprire un mondo di esperienze in città. Offre biglietti gratuiti per le attrazioni, sconti e offerte su ristoranti e cafè.

Disponibile in tre varianti con prezzi a partire da 24,70 euro, può essere acquistato online oppure scansionando il QR code esposto negli hotel dell’Emirato.

A seconda del pacchetto selezionato, il Pass include l'ingresso gratuito o scontato ai principali parchi a tema di Abu Dhabi, tra cui Warner Bros. World Abu Dhabi, Ferrari World Abu Dhabi e Yas Waterworld Abu Dhabi, oltre ad un ingresso di un giorno al Louvre Abu Dhabi e a Qasr Al Watan.



Oltre all'ingresso a queste attrazioni, i possessori dell'Abu Dhabi Summer Pass potranno accedere gratuitamente o con tariffe scontate ad altre importanti attrazioni della destinazione, tra cui Yas Marina Circuit, Qasr Al Watan, Qasr Al Hosn, l'Acquario Nazionale, lo Zoo dell'Emirates Park, lo Zoo di Al Ain e molti safari nel deserto e tour della città di Abu Dhabi.



A questo, si aggiunge la possibilità di usufruire di sconti fino al 35% presso i ristoranti di Abu Dhabi.

Grazie poi a Free Rollover, i possessori del Pass potranno sfruttare l’estate successiva i biglietti e le offerte non usufruite entro l’estate 2023.



Con la promozione ‘Stay more, pay less’ sarà possibile soggiornare più a lungo nell’Emirato. Prenotando un soggiorno da tre a sette notti nel periodo compreso fino al 30 settembre 2023 in uno degli hotel convenzionati, sarà possibile usufruire della promozione che prevede una notte gratis aggiuntiva.



Infine, ‘Kids go free’ propone pacchetti comprensivi di hotel e attrazioni con tantissimi vantaggi per i più piccoli. Grazie a questa promozione estiva valida per soggiorni fino al 30 settembre 2023, per ogni adulto, un bambino di età pari o inferiore a 11 anni potrà usufruire di un soggiorno gratuito in hotel, pasti inclusi. e avere accesso a tre dei parchi tematici di Abu Dhabi aderenti all'iniziativa: Warner. Bros World, Ferrari World, Yas Waterworld e SeaWorld Abu Dhabi.