Al via la Giornata Mondiale del Turismo Lgbtq+: “Verso una prosperità sostenibile”

13:58

Oggi, 10 agosto, è la Giornata Mondiale del Turismo Lgbtq+. Celebrata dal 2020, la ricorrenza si concentra sul concetto di inclusività.

Pubblicità

Promossa dalla Camera di Commercio LGBTQ+ Argentina (CCGLAR) e per l’Italia da Gay.it e Gay Friendly Italy, la giornata si pone l’obiettivo di dare uno sguardo alle nuove tendenze di mercato, ma anche di sensibilizzare la comunità internazionale sull’importanza socio culturale del turismo Lgbtq+ e del suo potenziale impatto sul mercato.



Il motto 2023

Tema di questa terza edizione è ‘Scoprire, condividere e custodire: turismo Lgbtq+ verso una prosperità sostenibile’, in linea con lo slogan proposto quest’anno dall'Organizzazione Mondiale del Turismo per promuovere un’industria dei viaggi che metta al primo posto le persone e il pianeta, rendendo il settore “più sostenibile, inclusivo e resiliente”.



Il World Lgbtq+ Tourism Day si pone come un’opportunità per ciascun Paese che accoglie liberamente i viaggiatori Lgbtq+ di intraprendere azioni ed eventi che possano far prendere coscienza dell’importanza di rendere il turismo sempre più accessibile e inclusivo a tutti.



Allo stesso modo, in questa data si ricordano coloro che in passato hanno reso più sicure le esperienze di viaggio per la comunità Lgbtq+; nonché la pubblicazione del ‘The Address Book’ nel 1965, l’equivalente per la comunità LGBT+ del ‘The Green Book’ che guidava i viaggiatori afro-discendenti attraverso il sud segregato degli Stati Uniti d’America.