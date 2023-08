Israele, apre a Gerusalemme un ponte sospeso per raggiungere i luoghi sacri

09:21

Un ponte sospeso renderà accessibili a piedi i luoghi sacri di Gerusalemme. Sarà inaugurato domani e, lungo 202 metri, collegherà la Valle di Ben Hinnom al Monte Sion.

"A beneficio dei cittadini israeliani e dei visitatori dall'estero, abbiamo costruito questo ponte, con una vista spettacolare, al fine di migliorare l'esperienza turistica nella zona - spiega in una nota il ministro del Turismo israeliano Haim Katz -. Le vacanze estive sono una grande opportunità per le famiglie israeliane di venire a sperimentare l'unicità del nostro territorio. Continueremo a investire nella promozione di Gerusalemme come destinazione turistica”.



Il ponte sospeso - il più lungo di Israele - sarà aperto tutti i giorniy, dalle 6 alle 23, e sarà raggiungibile solo a piedi.



I bambini fino a 14 anni dovranno essere accompagnati da un adulto.



Il progetto, da 20 milioni di shekel (5,4 milioni di dollari), è stato finanziato dal Ministero della Tradizione di Gerusalemme e Israele, dal Ministero del Turismo e dal Comune di Gerusalemme, in collaborazione con la Jerusalem Development Authority e la Moriah Company. "Il ponte sospeso è un’aggiunta al turismo in città", precisa il sindaco di Gerusalemme, Moshe Leon. “Gerusalemme, in quanto città leader in Israele, aggiorna regolarmente i suoi siti turistici e investe milioni nello sviluppo del turismo interno ed esterno della città. Invito tutti a venire a visitare Gerusalemme”.