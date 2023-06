Israele incrementa i numeri. Italia fra i primi mercati

11:37

Prima parte dell’anno all’insegna dello sprint per il turismo in Israele. Il Paese, che vede sempre il mercato italiano nella top five degli arrivi, nei primi 5 mesi dell’anno ha fatto registrare un incremento del 4 per cento sul record assoluto.

Nel 2022 sono stati registrati 2,675 milioni di ingressi turistici e le prospettive per quest'anno sono positive.

La crescita è stata favorita dall’aumento dei voli, con l’apertura, per la prima volta, a Marocco, Emirati Arabi e Bahrain. Inoltre sono arrivati nuovi collegamenti su Turchia, Tokyo, Dublino, Nigeria e Cape Town.

Miri Regev, ministro dei trasporti israeliano, ha recentemente annunciato che quest'estate ci saranno 13 nuove rotte da e per Israele.