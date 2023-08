L’Arabia Saudita investe in formazione: obiettivo un milione di posti di lavoro

08:30

Il Ministero del Turismo dell'Arabia Saudita ha lanciato cinque programmi formativi specialistici dedicati al turismo e all'ospitalità. L'iniziativa nasce dalla crescente domanda del mercato che sempre più richiede professionisti con esperienza nel settore da rendere operativi nelle diverse regioni del Paese.

Il lancio dei progetti è organizzato in collaborazione con diverse istituzioni come la King Khalid University, la King Fahd University of Petroleum and Minerals, il Batterjee Medical College, la University of Tabuk e il Prince Mohammed bin Salman College of Business and Entrepreneurship.

Come riporta travelandtourworld.com la partnership include anche numerose organizzazioni internazionali del comparto turistico, e mira a raggiungere l'obiettivo prefissato dal Ministero del Turismo saudita per la creazione di un milione di posti di lavoro nella travel industry entro il 2030.

Gaia Guarino